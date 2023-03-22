Власти Адыгеи заявили об острой нехватке молока для перерабатывающих предприятий

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил об острой нехватке молока в регионе для перерабатывающих предприятий. Сведения об этом опубликованы в отчете о работе кабинета министров республики за 2022 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В регионе за прошлый год было произведено 120 тыс. тонн молока. При этом производство сыров и сырных продуктов увеличилось на 20%, до 26 тыс. тонн.

«Аграрии понимают уже, сколько нужно для этого молока и какая большая потребность в республике. И мы, безусловно, будем в этом направлении работать. Будем убеждать и просить тех, у кого есть земля, чтобы занимались животноводством. Другого выхода у нас нет»,— цитирует «Интерфакс» заявление Мурата Кумпилова в ходе ежегодного отчета о работе кабмина республики.

Чтобы увеличить показатели производства молока, в регионе проведут работу по вовлечению фермеров в молочное скотоводство.

Анастасия Донскова

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