В Краснодаре 45% жителей готовы отказаться от айфона ради работы

В Краснодаре 45% владельцев iPhone готовы перейти на смартфоны с операционной системой Android ради работы. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Опрос был проведен на фоне сведений о запрете для сотрудников администрации президента РФ использования в работе смартфонов Apple. Каждый пятый из респондентов заявил, что готов сменить работу, если работодатель поставит подобные условия.

«Женщинам айфоны нужнее: ради новой работы от американского девайса готовы отказаться 33% представительниц слабого пола и 57% мужчин»,— говорится в исследовании.

Охотнее на отказ от айфонов идут краснодарцы с ежемесячным заработком от 80 тыс. руб. Среди общего числа опрошенных их доля составляет 57%.

Анастасия Донскова

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