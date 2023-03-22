Три беспилотника пытались нанести удар по бухтам в Севастополе

Около 5:00 три украинских морских беспилотника попытались нанести удар по прибрежным бухтам в Севастополе. Все они были уничтожены, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали»,- отметил Михаил Развожаев.

Он уточнил, что от взрывов уничтоженных беспилотников в зданиях, расположенных на улице Ленина 2, в доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали.

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник также написал в своем Telegram-канале, что около 5:00 украинские морские беспилотники попытались ударить по прибрежным бухтам в Севастополе. Он подтвердил, что все дроны были уничтожены, два из них — на подходе к Севастопольскому рейду.

В связи с этим движение морских пассажирских судов в Севастопольской бухте было перекрыто. Ранее в департаменте дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города не назвали причины приостановки морских перевозок.

Татьяна Ручкина

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