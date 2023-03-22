Информацию о том, что Поклонская жалеет о вхождении Крыма в состав России, назвали фейком

Распространяемая в украинских Telegram-каналах информация о том, что советник генпрокурора России Наталья Поклонская якобы жалеет о вхождении Крыма в состав России, не соответствует действительности. Об этом пишет близкий к Минобороны Telegram-канал «Война с фейками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В сети были распространены скриншоты якобы со страницы Поклонской в Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России). На самом же деле на изображениях, имитирующих скриншоты, видны следы фотомонтажа — оригинальный текст был закрашен, а поверх него был помещен новый текст и фото. пишет «Война с фейками». Кроме того, он был сделан шрифтом Times New Roman, которого нет в соцсети.

При этом после назначения советником Генерального прокурора РФ Наталья Поклонская официально заявила, что прекращает вести свои страницы в соцсетях и любую публичную деятельность.

Татьяна Ручкина

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