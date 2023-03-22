В Горячем Ключе из-под домашнего ареста освободили директора школы, подозреваемую во взяточничестве

В Горячем Ключе отменили домашний арест директору школы №1 Ларисе Неверовой, подозреваемой в получении взятки за прием ученика в первый класс. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на источник.

Сообщается, что суд не нашел оснований содержать фигурантку дела под домашним арестом.

По данным издания, Ларису Неверову оштрафовали за взяточничество в 2018 году на 240 тыс. руб. и запретили занимать руководящие должности на срок 1 год и 6 месяцев. Позднее это решение было оспорено. Штраф снизили до 100 тыс. руб., а запрет сняли. По данным администрации Горячего Ключа, Ларису Неверову неоднократно пытались уволить, но каждый раз она добивалась восстановления на работе.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram