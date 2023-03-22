Четырех сочинских полицейских приговорили к тюремным срокам за взятки

Лазаревский районный суд осудил четырех полицейских на длительные сроки заключения за взятки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как следует из приговора, Андрей Караман, Эдуард Календжян, Андрей Титов и Ясов Кешин организовали преступную схему по получению взяток. Через Кешина полицейские получили 150 тыс. руб. за увод от административной и уголовной ответственности за употребление наркотических веществ. Еще один похожий эпизод произошел в 2020 году, когда полицейские пытались задержать «закладчика». Сумма взятки составила 50 тыс. руб. Средства передавались через фотоловушку, которую приобрел подозреваемый, передав Кешину, а тот — Караману.

Помимо этого, Титов сообщил одному из задержанных, что сможет подменить заключение эксперта об отсутствии у задержанного в крови наркотических веществ. И получил 86 тыс. руб.

Андрея Карамана признали виновным по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц), Эдуарда Календжяна — по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц), Андрея Титова — по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) и п. 2 ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц) и Ясона Кешин — по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве по предварительному сговору).

Титова приговорили к 7,5 годам колонии строго режима, Календжяна — 7 годам колонии строгого режима, Карамана — 8 годам колонии строгого режима, Кешина — 6 годам колонии общего режима.

Подсудимые пытались обжаловать приговор в Краснодарском краевом суде, однако судебная коллегия не нашла оснований для отмены первоначального приговора.

Приговор в законную силу вступил.

Олег Исаев

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