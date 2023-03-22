Убыток аэропорта Геленджика в 2022 году составил 408 млн рублей

По итогам 2022 года аэропорт ООО «Аэропорт Геленджика» показало убыток в 408 млн руб. Финансовая отчетность появилась в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выручка от продажи также сократилась до 59,2 млн руб. (-91% год к году). Прочие доходы аэропорта выросли до 535,3 млн руб., превысив показатель 2021 года в пять раз.

Из финотчета следует, что последний раз убыток аэропорт показывал в 2018 году. Тогда он составил 152 тыс. руб. Динамика чистой прибыли в 2021 году увеличилась в 3,3 раза — с 97,1 млн до 325,1 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аэропорт Геленджик» зарегистрировано в 2017 году в Геленджике. Генеральный директор — Иван Таранченко. Учредителями аэропорта являются ПАО Банк ВТБ (49,50%), АО АБ «Россия» (40%), а также Таймураз Боллоев (10%) и Евгений Баженов (0,50%).

Олег Исаев

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