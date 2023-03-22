Украинский суд заочно приговорил кубанского депутата ГД Алтухова к тюремному сроку

Украинский суд заочно приговорил депутата Государственной думы от Краснодарского края Сергея Алтухова и его 19 коллег к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», говорится в заявлении офиса генерального прокурора страны.

«При публичном обвинении прокуроров Черновицкой областной прокуратуры 20 депутатов Госдумы признаны виновнымы по ч. 3 ст. 110 УК Украины», — сказано в заявлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Аносов Фото: Геннадий Аносов

В своем Telegram-канале господин Алтухов сообщил, что о приговоре узнал из новостей. Он связывает его с тем, что в феврале 2022 года поддержал обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимости Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, он голосовал за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Сергей Алтухов также отметил, что «горд, что работа на благо нашей страны и всего русского мира видна во всех странах: и в Киеве, и в Штатах, и в Евросоюзе». «Служу России»,— написал он в Telegram.

Вместе с Сергеем Алтуховым суд Украины приговорил к лишению свободы члена комитета Госдумы по экономической политике Андрея Альшевских, первого зампредседателя комитета Думы по просвещению Алену Аршинову, депутата Дениса Майданова и других.

Татьяна Ручкина

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