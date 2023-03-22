Власти Новороссийска прокомментировали застройку центра города жилыми высотками

Застройка участка в границах улиц Рубина – Энгельса – Свободы – Коммунистической будет идти исключительно в рамках комплексного развития территории (КРТ), сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Ранее городские СМИ со ссылкой на постановление об утверждении проекта планировки территории сообщили, что в самом центре города возведут жилой комплекс из пяти девятиэтажек и без необходимой социальной инфраструктуры.

По данным мэрии, проект планировки квартала был разработан и утвержден в 2021 году до вступления в силу изменений в Градостроительный кодекс РФ о КРТ. С 1 декабря 2021 года в Краснодарском крае на законодательном уровне регламентировано строительство многоквартирных домов исключительно в рамках договора о комплексном развитии территорий, учитывая потребность обеспечения социальными объектами.

«В 2022 году были внесены изменения в действующий проект планировки территории в границах улиц Рубина – Энгельса – Свободы – Коммунистической, для последующего ввода в эксплуатацию незавершенного строительства под многоквартирным жилым домом на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0301029:123. Последующее проектирование и выдача разрешений на строительство многоквартирных жилых домов будет регламентироваться региональными и местными нормативами градостроительного проектирования»,– отметили власти города.

В ноябре прошлого года на стратегическом совещании по комплексному развитию территорий курортных городов обсуждались планы реновации части Новороссийска в границах улиц Исаева, Куникова, Суворовской, проспекта Ленина и набережной им. Адмирала Серебрякова.

Подробнее — в материале «Новороссийск готовят к реновации».

Наталья Решетняк

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