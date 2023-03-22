Яровая: под видом биолабораторий на Украине развернули сеть военных объектов США и НАТО

Российское парламентское расследование деятельности биолабораторий США на Украине подтвердило, что под их видом в стране развернули сеть военных объектов НАТО. Соответствующие выводы озвучила сопредседатель думской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины Ирина Яровая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Наше расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолабораторий создавались именно военные объекты США и НАТО. Хочу сразу обратить внимание всех на тот факт, что если для прихода с реальными военными базами на суверенную территорию других стран, необходимы для этого серьезные, контролируемые основания, если речь идет о блоке НАТО, то создание военных биологических лабораторий позволило Соединённым Штатам действовать в обход всех международных соглашений»,— заявила госпожа Яровая на итоговом заседании комиссии (цитату приводит в Telegram-канале пресс-служба Госдумы).

По словам парламентария, США могут проводить на местности испытания интересующих биоагентов, то есть исследовать их патогенность, возможные пути доставки и другие свойства. «По заданию и под задачи министерства обороны США осуществляют вывоз собранных опасных патогенных микроорганизмов и генетического материала»,— резюмировала депутат.

Расследование деятельности созданных американскими специалистами биологических лабораторий на Украине в российском парламенте инициировали 22 марта 2022 года. С инициативой о создании соответствующей комиссии вышла вице-спикер Думы Ирина Яровая — она же возглавила ее.

По итогам первых двух заседаний у парламентариев не осталось сомнений в том, что объекты могли нести эпидемиологическую опасность для России, а сами украинцы утратили «биологический суверенитет». В октябре Госдума РФ приняла постановление об обращении обеих палат Федерального собрания «к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении».

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба