Яровая: под видом биолабораторий на Украине развернули сеть военных объектов США и НАТО

Российское парламентское расследование деятельности биолабораторий США на Украине подтвердило, что под их видом в стране развернули сеть военных объектов НАТО. Соответствующие выводы озвучила сопредседатель думской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины Ирина Яровая.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Наше расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолабораторий создавались именно военные объекты США и НАТО. Хочу сразу обратить внимание всех на тот факт, что если для прихода с реальными военными базами на суверенную территорию других стран, необходимы для этого серьезные, контролируемые основания, если речь идет о блоке НАТО, то создание военных биологических лабораторий позволило Соединённым Штатам действовать в обход всех международных соглашений»,— заявила госпожа Яровая на итоговом заседании комиссии (цитату приводит в Telegram-канале пресс-служба Госдумы).
По словам парламентария, США могут проводить на местности испытания интересующих биоагентов, то есть исследовать их патогенность, возможные пути доставки и другие свойства. «По заданию и под задачи министерства обороны США осуществляют вывоз собранных опасных патогенных микроорганизмов и генетического материала»,— резюмировала депутат.
Расследование деятельности созданных американскими специалистами биологических лабораторий на Украине в российском парламенте инициировали 22 марта 2022 года. С инициативой о создании соответствующей комиссии вышла вице-спикер Думы Ирина Яровая — она же возглавила ее.
По итогам первых двух заседаний у парламентариев не осталось сомнений в том, что объекты могли нести эпидемиологическую опасность для России, а сами украинцы утратили «биологический суверенитет». В октябре Госдума РФ приняла постановление об обращении обеих палат Федерального собрания «к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении».
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