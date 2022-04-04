Лабораториям подбирают возбудителей

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В Совете федерации в понедельник состоялось второе заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине. Как и первое, оно прошло в закрытом режиме. По итогам заседания у парламентариев не осталось сомнений в том, что эти объекты могли нести эпидемиологическую опасность для России, а сами украинцы потеряли «биологический суверенитет». Комиссия также поручила главному санитарному врачу РФ сопоставить расположение лабораторий с местами эпидемий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор Константин Косачев и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сенатор Константин Косачев и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На заседании 4 апреля члены парламентской комиссии заслушали доклад руководителя Роспотребнадзора, главного санитарного врача РФ Анны Поповой. «Мы получили очень серьезный, очень глубокий аналитический объем информации, свидетельствующий, что такие (эпидемиологические.— “Ъ”) угрозы или, во всяком случае, возможность появления таких угроз в связи с деятельностью американских лабораторий по всему миру и, в частности, на Украине прослеживаются очевидным образом»,— заявил журналистам после заседания сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачев. По его словам, подобная угроза «фактически уже оформилась и на территории Крыма, где с 2014 года планировалось проведение аналогичных работ, но в еще более значительных масштабах», однако вхождение полуострова в состав России позволило ее пресечь.

Напомним, 22 марта Госдума возбудила парламентское расследование деятельности биолабораторий США на Украине. Поводом стала публикация данных Минобороны РФ о том, что сразу после начала российской военной спецоперации на этих объектах якобы были поспешно уничтожены особо опасные патогены — возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии и холеры. В комиссию под руководством Константина Косачева и вице-спикера Госдумы Ирины Яровой вошли по 14 депутатов и сенаторов. 31 марта по итогам первого заседания госпожа Яровая констатировала: «Уже неоспоримо, что США осуществляли секретную деятельность на Украине».

После второго заседания депутат развила эту мысль. По ее словам, доклад Анны Поповой «вскрывает новый формат масштабирования нарушения конвенции о запрете производства бактериологического оружия»:

«Создание биолабораторий на территории Украины и других государств Пентагоном — это часть большой программы по разрушению биологического суверенитета других стран».

В рамках этой программы, утверждает Ирина Яровая, на Украине были отменены обязательный государственный санитарный эпидемиологический контроль и обязательная вакцинация, что привело к «резкому снижению иммунитета населения и сделало его полностью беззащитным перед любыми патогенами и вирусами». «То есть и де-юре, и де-факто жизнь украинских граждан полностью подконтрольна военному ведомству США»,— заявила вице-спикер, добавив, что это «новая, изысканная форма нарушения международной конвенции».

Заслушав доклад госпожи Поповой, члены комиссии попросили ее провести дополнительный анализ: соотнести получившие распространение на Украине возбудителей азиатского штамма туберкулеза и кори с локализацией биолабораторий. «Кроме того, (попросили.— “Ъ”) посмотреть, как в этой логике выглядят документы Минобороны, подтверждающие, что, например, 4 тыс. украинских военнослужащих подвергались экспериментам и испытаниям по геморрагической лихорадке, как в этой связи оценивается соблюдение Соединенными Штатами международных конвенций и соглашений,— заявила Ирина Яровая.— В целом можно с уверенностью говорить об опасной, преступной деятельности США в рамках этой большой программы».

Один из членов комиссии рассказал “Ъ”, что заседание прошло «достаточно живо».

«Заслушали выступление Поповой — профессиональное, качественное. Попросили проанализировать расположение лабораторий. Попова в этом плане абсолютно коммуникабельна, никаких подводных камней не возникло. Остальные вопросы были техническими и касались взаимодействия Госдумы и Совфеда»,— пояснил собеседник “Ъ”. Дата следующего заседания, по его словам, пока не назначена.

Андрей Прах