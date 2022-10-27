Дума обратилась к парламентам мира по поводу американских биолабораторий на Украине

Госдума приняла в четверг постановление об обращении палат Федерального собрания «К парламентам стран мира о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении».

В обращении, в частности, говорится, что Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) «нуждается в последовательном укреплении»: «Количество серых зон при ее реализации растет. Особая острота этой проблемы стала очевидна в связи с выявленными фактами нарушающей КБТО военно-биологической деятельности США на Украине. Есть основания полагать, что подобная неправомерная деятельность осуществляется американской стороной и в других биолабораториях по всему миру».

Предполагается, что на следующей неделе текст обращения одобрит Совет федерации, а до 28 ноября, в преддверии женевской конференции участников КБТО, российские парламентарии планируют дополнительно обсудить этот документ по линии «групп дружбы».

Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») сообщила депутатам, что 27 октября в Совете Безопасности ООН должна рассматриваться жалоба России на действия США и Украины по реализации «опасного военно-биологического проекта». По ее словам, этот проект опасен в первую очередь для жителей самой Украины, где с начала его реализации выросла заболеваемость. Вице-спикер также напомнила об опасности биотехнологий двойного назначения, заявив о «высокой вероятности искусственного происхождения ковида».

В свою очередь, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) пообещал сделать все, чтобы на конференции по КБТО парламенты стран мира «заняли единую позицию по биологическому и химическому оружию». По его мнению, «все здравые силы в мире» должны консолидироваться «вокруг российской внешнеполитической линии».

Проект постановления одобрили 403 депутата, против и воздержавшихся не было.

Ксения Веретенникова