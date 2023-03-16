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обновлено 16:19

В Перми оперативники провели осмотры квартир бывших активистов «Мемориала»

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю провели оперативные мероприятия в отношении экс-активистов пермского отделения «Мемориала» (организация признана властями РФ иностранным агентом и ликвидирована в 2022 году). Как сообщает сайт местной организации «Центр исторической памяти», речь идет о ряде «задержаний, допросов и обысков». «Одного из волонтеров по телефону вызвали из дома на улицу, грубо затолкали в машину и отвезли в Центр по противодействию экстремизму. В ходе “беседы” его расспрашивали о Роберте Латыпове, бывшем руководителе организации, который в настоящее время находится за рубежом. Сотрудники Центра “Э” взяли связь по телефону задержанного под свой контроль и заставили его написать от своего имени несколько сообщений Латыпову, пытаясь таким образом получить от последнего интересующую их информацию об архиве пермского “Мемориала”»,— утверждается в сообщении.

Фото: «Центр исторической памяти»

Фото: «Центр исторической памяти»

По данным сайта, его двое суток продержали в камере, а затем доставили в суд, который оштрафовал волонтера за невыполнение законных требований сотрудников МВД на 3 тыс. руб. Затем оперативники вынесли из квартиры бывшего активиста имущество ликвидированной организации, в том числе книги, документы, материалы передвижных выставок. Также у волонтера изъяли технику и электронные носители информации. Аналогичные мероприятия прошли и по адресу проживания председателя Центра исторической памяти Александра Чернышова.

По данным сайта центра, в его квартире был проведен «обыск», в ходе которого изъята техника. Аналогичные мероприятия прошли и в офисе Центра исторической памяти. При этом сотрудники МВД не предъявили никаких постановлений на проведение мероприятий и не выдали копий «протоколов обысков, осмотров, допросов и бесед».

В ГУ МВД по Пермскому краю на просьбу прокомментировать ситуацию сообщили, что «информацией для СМИ» не располагают. По данным «Ъ-Прикамье», сотрудники МВД действовали в рамках закона об оперативно-разыскной деятельности, в квартирах бывших активистов проходили мероприятия «осмотр помещений».

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