В деле поставлена почка

Первый кассационный суд общей юрисдикции утвердил решения предыдущих инстанций в резонансном деле о выселении центра гемодиализа ООО «Фрезениус Нефрокеа» из подвального помещения многоэтажки в центре Орла. Советский райсуд постановил освободить площадку более года назад. В облсуде подчеркивали, что иск от 27 жильцов был подан еще во время ремонта помещения, а центр открылся вопреки запрету на строительные работы. В регионе в гемодиализе нуждаются 253 человека, из них около 40–50 пациентов пользовались услугами этого центра. Все они «маршрутизированы» в другие учреждения, жалоб власти не получали. Региональное управление СКР продолжает процессуальную проверку после видеообращения пациентов к президенту РФ и главе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Первый кассационный суд общей юрисдикции на прошлой неделе оставил без удовлетворения жалобу ООО «Фрезениус Нефрокеа» (управляет центром гемодиализа в Орле) и его соответчиков Бориса Голубинского и Сергея Зарубина на решения предыдущих инстанций по делу об освобождении помещения. Об этом сообщила пресс-служба Орловского облсуда, в октябре 2022 года узаконившего постановление Советского райсуда от 28 февраля того же года.

Fresenius Medical Care По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фрезениус Нефрокеа» зарегистрировано в Москве в мае 2005 года для деятельности в области здравоохранения. Уставный капитал — 3 млн руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 232,9 млн. Гендиректором является Алексей Смирнов. Основной владелец (99,97%) — немецкая компания Nova Med GmbH Vertriebsgesellschaft fur medizinischtechnische Gerate und Verbrauchsartikel. Еще 0,03% принадлежит немецкой National Medical Care GmbH. У московской компании официально зарегистрированы семь филиалов в регионах, орловского среди них нет.



С иском в первую инстанцию обратились 27 собственников квартир дома на улице Краснознаменной, 1. Местные СМИ называют многоэтажку «элитной». Она расположена в центре Орла практически прямо напротив облсуда и неподалеку от городского парка и областного правительства. Истцы требовали освободить подвальное помещение, так как медцентр расположился в нем без их согласия. Суд удовлетворил заявление, запретил деятельность учреждения и обязал ответчиков демонтировать различные инженерные сети, включая вентиляцию, водоотведение, отопление и электричество. Он установил, что центр использовал общее имущество дома без соответствующего решения собрания собственников.

В облсуде по итогам подтверждения этого постановления пояснили также, что стоки сбрасываются во внутреннюю бытовую систему канализации и систему внутреннего водостока дома, «что не соответствует требованиям проектной документации», а перепланировка помещения под гемодиализный центр «создает угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан».

«Узлы пересечения строительных конструкций не обеспечивают предел огнестойкости и создают условия для распространения пожара в смежные помещения. Устройство трех эвакуационных выходов не соответствует требованиям пожарной безопасности. Выполненные в монолитной железобетонной плите элементы вентиляции привели к снижению несущей способности плиты. Указанные в материалах дела дефекты образованы в результате проведения строительно-монтажных работ с отступлением от технических требований»,— отметили в суде.

Резонанс в Орле в декабре 2022 года вызвали подхваченные местными СМИ сообщения в соцсетях о закрытии медцентра и последовавшее за этим обращение пациентов к президенту Владимиру Путину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину и «всем неравнодушным людям».

По данным пациентов, гемодиализа (процедура внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности) могут лишиться около 50 человек.

В начале декабря облсуд уточнил, что иск был подан, когда центр еще не работал, а в помещении шел ремонт. Суд запретил проводить строительные работы в качестве меры по обеспечению, однако ремонт вопреки запрету завершился, и учреждение было открыто. Собственники помещения были оштрафованы за нарушение обеспечительных мер, отметили в суде: «Прояви они на первоначальном этапе разбирательства добросовестность и разумность при обеспечении иска, проблемы, которая так широко сегодня обсуждается, могло бы и не быть».

Кроме того, суд учел альтернативные возможности получения гемодиализа: еще два аналогичных центра могут расширить свои мощности до 200 и 216 человек. А ответчики не предоставили доказательств, что «по жизненным показаниям» пациенты «Фрезениус Нефрокеа» могут лечиться «только на оборудовании и с использованием лекарственных средств» компании.

Также там опровергли сообщения о том, что среди истцов были сотрудники Советского райсуда. На это в том числе в апелляционной жалобе указывали ответчики, отметившие, что судья Елена Бардина должна была взять самоотвод, так как одним из собственников помещения якобы является зампред суда Андрей Третьяков.

В облсуде отметили, что в первой инстанции отвода никто не требовал, и напомнили, что господин Третьяков был назначен зампредом уже после вынесения решения.

Заслуженный врач РФ, сенатор от региона Владимир Круглый в эфире ОГТРК выразил «крайнее разочарование» решением облсуда. По его словам, центр является одним из лучших в Орле, а проблема кроется «не в юридической плоскости, а в плоскости морали»: «Закрыть его надо в угоду кому? В угоду людям на Lexus и Range Rover, которые возле своего дома не хотят видеть людей в инвалидных колясках». Сенатор предлагал сторонам заключить мировое соглашение, так как при проигрыше компания может не переехать в другое помещение, а уйти из региона.

С пациентами центра встречался прокурор Орловской области Алексей Тимошин, который поставил «на личный контроль» вопрос соблюдения прав граждан на получение надлежащей медпомощи. Ведомство обещало «надзорные мероприятия с целью недопущения нарушения». В прокуратуре сообщили «Ъ-Черноземье», что вопрос остается на контроле у Алексея Тимошина. Там отметили, что по результатам декабрьской встречи департаменту здравоохранения даны «соответствующие поручения о проработке вопроса соблюдения прав пациентов при их распределении в другие профильные медицинские учреждения».

Александр Бастрыкин поручал руководителю орловского СКР Петру Юдину провести процессуальную проверку. В региональном ведомстве сообщили «Ъ-Черноземье», что она еще продолжается.

Уполномоченный по правам человека в регионе Наталия Балашова встретилась с руководством гемодиализных центров и пациентами «Фрезениус Нефрокеа» 1 февраля. Тогда руководство последнего попросило помочь перераспределить их пациентов в другие центры. Их представители рассказали гражданам о своих услугах и заверили, что «каждому пациенту будет обеспечен индивидуальный подход при прохождении процедуры гемодиализа».

По данным облправительства, в регионе в гемодиализе нуждаются 253 человека. Каждый из них сам решает, где именно будет проходить лечение. В региональном департаменте здравоохранения заверяли, что все пациенты «будут обеспечены необходимой медпомощью». Услуги по гемодиализу оказываются в полном объеме в рамках обязательного медицинского страхования, добавили в облправительстве.

В департаменте здравоохранения рассказали вчера «Ъ-Черноземье», что пациенты «маршрутизированы в гемодиализные центры региона с учетом их пожеланий». «Жалоб в департамент не поступало, в том числе от родителей двух подростков-пациентов медцентра 16 и 17 лет»,— добавили там, отметив, что граждане по всем вопросам могут обратиться к главному внештатному нефрологу.

Связаться с самой компанией «Ъ-Черноземье» оперативно не удалось. На ее сайтах последние новости датируются августом и ноябрем 2022 года.

Александр Прытков