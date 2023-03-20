Дерипаска считает, что Западу придется идти на поклон к Китаю из-за банковского кризиса

Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что Западу в связи с экономическими проблемами неизбежно придется «идти на поклон» к Китаю. Он назвал неразумной экономическую политику западных государств, обратив внимание на излишне высокие банковские ставки в США и других странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Дерипаска

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Олег Дерипаска

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Только деньгами этот кризис не зальешь. Придется снять штанишки и идти на поклон к китайцам. Придется, как бы ни хотелось, начинать новую страницу, как говорится, уже биполярного мира»,— написал Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

По его словам, в проблемах в банковской сфере Запада виноваты «ультралиберальные экономисты из ФРС, задирая бездумно ставки в своем упорстве не замечать реальность». Он назвал крайне неэффективным решение финансовых властей Соединенных Штатов «поэкспериментировать с высокими ставками». Это спровоцировало масштабный кризис, так как американская экономика «слишком рыночная и не выносит серьезного дисбаланса».

«Так близко США к банкротству своих госфинансов еще не подходили никогда. Много голов этой весной полетит в Вашингтоне (и среди них будет и голова этой жабы-террористки — взрывательницы газопроводов)»,— заключил бизнесмен. Также он предположил, что это откроет дорогу к миру в 2025 году.

Олег Дерипаска считает, что Китаю вполне по силам «обвалить всю американскую экономику», начав продавать казначейские бумаги Министерства финансов США. По мнению бизнесмена, американские власти совершили большую ошибку, решив превратить свою финансовую систему в «чудо-оружие санкционной войны».

Ранее господин Дерипаска предположил, что проблемы в американской экономике, связанные с крахом Silicon Valley Bank, неизбежно негативно скажутся на дружественных России странах. Бизнесмен заявил, что ожидает от российских властей и крупнейших банков плана антикризисных мер, чтобы «рассчитать свои силы на эти ближайшие непростые месяцы».

О новом экономическом кризисе заговорили на Западе после краха американских Silicon Valley Bank и Signature Bank, а также финансовых проблем швейцарского банка Credit Suisse, которые привели к его поглощению UBS.

Александр Кислов