Главные новости за выходные 18–19 марта

Президент России Владимир Путин 18 марта, в день годовщины присоединения Крыма, посетил полуостров, где принял участие в открытии детской школы искусств и филиала «Артека», а затем отправился в командировку на Донбасс. В Донецкой народной республике глава государства посетил Мариуполь. Там он заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о восстановлении города и пообщался с местными жителями. Затем президент совершил незапланированный визит в командный пункт спецоперации в Ростове-на-Дону, где встретился с командующим объединенной группировки, главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Вечером 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Суд постановил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)». Президент США Джо Байден заявил, что решение МУС «оправдано». Министр юстиции ФРГ Марко Бушман считает, что МУС в ближайшее время свяжется с Интерполом в связи с выдвижением обвинений в адрес Владимира Путина. По словам министра, после этого Берлин должен будет арестовать господина Путина, если он решит посетить Германию. Помимо Германии и США, ордер Международного уголовного суда распространяется еще на 121 государство.

18 марта были опубликованы подписанные президентом Владимиром Путиным законы:

о лишении свободы за дискредитацию добровольных формирований;

о прекращении гражданства Украины после подачи заявления в МВД;

о лишении свободы на срок до 12 лет за нелегальный экспорт оружия;

о штрафах за распространение инструкций по изготовлению боеприпасов;

о прекращении уголовных дел по налоговым преступлениям в случае уплаты штрафа;

о покупках в иностранных онлайн-магазинах до 15 тыс. рублей без идентификации личности.

Второй крупнейший швейцарский финансовый конгломерат Швейцарии — Credit Suisse, испытывающий большие финансовые трудности, может отойти лидеру швейцарского рынка UBS или национализирован. Сумма сделки с UBS оценивается на сумму до $1 млрд — сильно меньше рыночной стоимости Credit Suisse. В случае слияния UBS и Credit Suisse в Европе возникнет один из крупнейших глобальных системно значимых финансовых институтов: активы UBS — $1,1 трлн, Credit Suisse — $575 млрд. ЦБ Швейцарии настаивает, чтобы сделка была закрыта до начала торгов в понедельник, 20 марта.

Один из основателей московских баров Underdog и La Virgen Павел Косов заявил, что покидает команду проектов. Поводом стали обыски и задержания посетителей и сотрудников баров поздно вечером 17 марта. Летом 2022 года господин Косов дал пояснения сотрудникам правоохранительных органов в связи с появившейся информацией о благотворительном маркете виниловых пластинок в поддержку коллектива Kyiv Angels («Ангелы Киева»), помогающего нуждающимся на Украине. Во время обысков были изъяты кассовые аппараты. Бары проверяют по подозрению в финансировании вооруженных сил Украины.