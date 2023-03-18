Путин подписал закон о лишении свободы до 12 лет за нелегальный экспорт оружия

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому за незаконную продажу оружия иностранцам будет грозить уголовная ответственность со сроком наказания до 12 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Федеральным законом вносятся поправки в статьи 189 и 226.1 УК РФ. Согласно поправкам в 189-ю статью, за незаконный экспорт, передачу военных товаров или технологий, незаконное выполнение работы или оказание услуг в военной сфере — лишение свободы от 3 до 7 лет.

За совершение того же преступления группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. За то же преступление в составе организованной группы — от 7 до 12 лет колонии.

Согласно поправкам в статью 226.1 УК, к предмету преступления будут относится также «технологии, сырье, научно-техническая информация и результаты интеллектуальной деятельности». Госдума приняла эти поправки 14 марта. На следующий день их одобрил Совет федерации. После документ поступил на подпись президенту.