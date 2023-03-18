Путин разрешил прекращать дела по налоговым преступлениям при уплате штрафа

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому уголовное дело об уклонении от уплаты налогов может быть прекращено в случае уплаты штрафа или недоимки. Также закон снижает сроки давности по нескольким составам экономический преступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно поправкам в ст. 24, 144 и 148 УК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, если обвиняемый в неуплате налогов заплатил недоимку и штраф в полном объеме.

По статьям об уклонении от уплаты налогов (199 УК РФ), неисполнении обязанностей налогового агента (199.1 УК РФ), сокрытии денежных средств или имущества организации или ИП (199.2 УК РФ) максимальные сроки в виде лишения свободы наказания уменьшены до пяти лет, по статье об уклонении от уплаты страховых взносов ( ч. 2 199.4 УК РФ) — до трех лет.

По мнению авторов закона, поправки «приведут к снижению сроков давности привлечения к уголовной ответственности».

Разработать механизм отказа от возбуждения дел о неуплате налогов в случае возмещения недоимки поручил в апреле 2022 года президент Владимир Путин. По его словам, на встрече с бизнесом в начале февраля ему рассказали, что чаще всего против предпринимателей возбуждаются дела даже в случае уплаты недоимки. Президент тогда заявил, что раньше не обращал внимание на эту проблему, исходя из того, что все происходит «в рамках здравого смысла».

Анастасия Ларина