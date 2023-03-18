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Коммерсантъ FM
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Путин подписал закон о штрафах за распространение инструкций по изготовлению боеприпасов

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 1 млн руб. за распространение в СМИ инструкций по изготовлению боеприпасов к огнестрельному оружию. Закон вносит поправки в статью о злоупотреблении свободой массовой информации (ст. 13.15 КоАП). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает штрафы за распространение информации о способах незаконного изготовления боеприпасов для граждан от 10 до 50 тыс. руб., а также конфискацию предмета правонарушения. Для должностных лиц штраф установлен в диапазоне от 40 тыс. до 80 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн руб.

Кроме того, юрлицам и индивидуальным предпринимателям грозит административная приостановка деятельности на срок до 90 дней. При этом штраф не предусмотрен за распространение информации о способах и методах самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию.

Этот же закон предусматривает поправки к административной статье о дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП). В случае правонарушения грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для физических лиц, от 300 тыс. до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

Лусине Баласян

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