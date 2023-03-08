Bloomberg: российская нефть дорожает по мере увеличения числа покупателей в Азии

Цена на российскую нефть и топливо растет для покупателей в Азии по мере того, как расширяется пул крупных покупателей из Китая и Индии. Об этом пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, это оказывает давление на мелкие нефтеперерабатывающие заводы, потребляющие дешевую нефть.

По словам трейдеров, предложение российской нефти марок Urals и ESPO, а также мазута выросли за последние недели. По их словам, повышенный интерес со стороны китайских государственных и крупных частных нефтеперерабатывающих заводов, таких как Sinopec, PetroChina Co. и Hengli Petrochemical Co., в дополнение к увеличению спроса со стороны Индии, привел к тому, что российское сырье стали покупать по более высоким ценам.

Предлагаемая цена на нефть ESPO, которая обычно отгружается в порту Козьмино (Приморский край), было примерно на $6,50–7 ниже, чем Brent, учитывая доставку в Китай. Флагманская нефть марки Urals, отгружаемая из западных портов, стоила около $10 ниже этого ориентира. Однако это на $2 больше, чем в прошлом месяце, — это один из самых сильных ценовых скачков с тех пор, как 5 декабря вступил в силу потолок цен на морскую нефть из России.

Пул покупателей, желающих импортировать дешевую нефть от производителя ОПЕК+, вырос, поскольку все больше игроков отложили в сторону опасения по поводу западных санкций, отмечает Bloomberg. По оценке Международного энергетического агентства, в декабре 2022 года экспорт нефти и нефтепродуктов из России в Индию составил 1,6 млн баррелей в сутки. При этом часть российского сырья, которое покупает Китай и Индия, перенаправляется в Европу уже без дисконта.

По данным Минфина, средняя цена барреля нефти марки Urals в феврале 2023 года составляла $49,56 — чуть выше, чем в январе ($49,48). Цена барреля Urals упала в 1,7 раза за год. На фоне этого упали доходы бюджета: Минфин оценил падение в 35%, тогда как расходы выросли на 59%.

Анастасия Ларина