Песков: потолка цен на нефть на самом деле нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ценовые ограничения на российскую нефть были введены странами Евросоюза и G7 «достаточно вольготно». Так он прокомментировал заявление представителя США по энергетике Амоса Хохштейна, который утверждал, что «потолок цен работает хорошо».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Потолок был достаточно вольготно установлен с их точки зрения. С одной стороны, они установили потолок, а с другой стороны, вроде как, и потолка нет, исходя из существующего уровня цен, существующего уровня практики»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не признает установленные ограничения. «Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам»,— добавил он.

С 5 декабря 2022 года вступил в силу ценовой потолок на морские поставки нефти из России. Ограничения установлены на уровне $60 за баррель. В качестве ответных мер президент России Владимир Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен без его личного разрешения. Также с 5 февраля введены ценовые ограничения на российские нефтепродукты на уровне $100 за баррель. По данным Минфина, нефтегазовые доходы бюджета России за январь-февраль текущего года сократились на 46%, до 947 млрд руб.

Подробнее о том, что происходит с российской нефтью,— в материале «Ъ» «Так тому и добыть».

Милена Костерева