«Траст» приоткрыл отчетность

Банк «Траст» раскрыл отчетность по российским стандартам (РСБУ) за 2022 год. Банк резко снизил, но все же сохранил прибыль, поскольку смог частично реализовать непрофильные активы, которыми управляет, а также заработать на оставшихся. Однако, уточняют эксперты, публикация данных в сокращенном виде не позволяет полноценно и достоверно оценить состояние банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Банк непрофильных активов (БНА) «Траст» раскрыл отчетность по РСБУ за 2022 год в новой сокращенной форме. Активы БНА сократились за год на 62,1 млрд руб. По открытым строкам в структуре активов сокращение составило 29,3 млрд руб., тогда как 32,8 млрд руб. приходится на засекреченные. Среди последних — производные финансовые инструменты, инвестиции в дочерние и зависимые организации и «прочие активы».

В 2022 году «Траст» вышел из ряда активов, в целом получив по сделкам доходы в 74 млрд руб.

В частности, проданы «Интеко» (38 млрд руб.), «Геотек» (сумма сделки неизвестна, см. “Ъ” от 16 декабря 2022 года), «ЗерноДон», завод «Атакайцемент» и другие.

В то же время банк получил новые активы. Так, в 2022 году ФК «Открытие» продала «Трасту» «Каму» (по неофициальным данным, «Траст» ее уже перепродал за 36 млрд руб., см. “Ъ” от 3 февраля), «Точку» (см. “Ъ” от 14 декабря 2022 года) и «Балтийский лизинг» (был продан «Трасту» с убытком для «Открытия»). В целом за год «Открытие» продало «Трасту» активы на 52,5 млрд руб.

Банк также показал резкий рост активов, взвешенных по риску, на 387 млрд руб. за год, до 1,4 трлн руб., притом что сопоставимого увеличения по строке активов не произошло, а резервы под убытки по ссудам вообще сократились на порядок: по итогам 2022 года банк начислил 12,5 млрд руб. против 290,9 млрд руб. годом ранее. «Изменение… связано с особенностью их учета и отражения в отчетности доходов и расходов. Эти изменения не влияют на итоговый финансовый результат»,— пояснили в банке. Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов склонен интерпретировать ситуацию скорее как перенос части потерь на будущие периоды в связи с послаблениями ЦБ в части формирования резервов.

Чистая прибыль «Траста» превысила 1 млрд руб. против 50,5 млрд руб. годом ранее. Впрочем, основной показатель для БНА — это сборы с непрофильных активов, которые по итогам 2022 года составили 113 млрд руб., в ЦБ было возвращено 52 млрд руб.

В то же время «Траст» существенно увеличил забалансовые безотзывные обязательства — с 29,6 млрд до 44,9 млрд руб. Банковский эксперт Алексей Нечаев полагает, что этот рост отчасти мог быть вызван сделками обратного репо. В «Трасте» не прокомментировали ситуации. В состав этой внебалансовой позиции также попадают неиспользованные лимиты кредитных линий, овердрафтов и банковских гарантий. «Однако большая кредитная активность банка плохих долгов кажется маловероятной»,— считает господин Нечаев.

Александр Соколов, глава банка «Траст», в интервью «Интерфаксу» 18 июня 2022 года: «Кредитный риск [в банковской системе] еще не реализовался, он очень сдержанно увеличивается. Он будет расти, это неизбежно, но какого-то ужаса никто не видит».

Кроме этого «Траст» показал резкий рост источников дополнительного капитала. За год они увеличились с 547 млн до 9,3 млрд руб. В БНА пояснили, что это произошло за счет прибыли текущего года. По оценке Алексея Нечаева, источники допкапитала, показавшие кратный прирост, могут включать прибыль текущего года, неподтвержденную аудиторами, либо субординированные кредиты и переоценку основных средств. «Впрочем, сопоставимой по величине переоценки, исходя из отчетности, не было, а представить, что "Траст" получил субординированный кредит, довольно сложно, значит, это прибыль»,— поясняет эксперт.

Прирост источников дополнительного капитала «Траста» не совпал с его чистой прибылью, однако «здесь нет ничего удивительного», считает господин Нечаев. По его словам, методика расчета текущего финансового результата, отражаемого в капитале банка, отличается от порядка расчета чистой прибыли, применяемого при составлении отчета о финансовом результате. В частности, отличается влияние на прибыль и убытки оценочных резервов, «вычищаемое» из расчета регуляторного капитала, поясняет господин Нечаев. Расходы по резервам у «Траста» в 2022 году по РСБУ составили 12,5 млрд руб., однако из публикуемой формы отчетности нельзя понять, какой объем приходится на оценочные резервы, уточняет эксперт: «Хорошо, когда собственные средства банка растут. Однако при такой огромной "дыре" в капитале (минус 1,4 трлн руб.) эти цифры нематериальны».

Ольга Шерункова