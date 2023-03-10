Главные новости Юга России. Коротко

В Ростовской области ужесточен порядок пересечения границы Донбасса. Глава Ростовской области Василий Голубев подписал указ о введении дополнительных мер безопасности на границе с ДНР и ЛНР, в которых действует военное положение, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Ростове в преддверии 8 марта наградили заслуженных женщин области. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в канун Международного женского дня наградил отличившихся женщин региона: руководителей организаций, заслуженных работников, ветеранов труда, педагогов и общественных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение о вымогательстве активов в пользу концерна «Покровский». Верховный суд рассмотрит вопрос об определении подсудности уголовного дела в отношении ростовских адвокатов Владислава Бражникова, Генриха Хачатурова, Александра Войналовича, а также сотрудников агрокомпаний Александра Глазырина и Геннадия Родионова, сообщает Генпрокуратура РФ.

Из Ростова в Джанкой построят трассу нескоростной категории «Таврида-2». Новая дорога, которая свяжет Ростовскую область и Крым, будет иметь категорию IВ, то есть это будет четырехполосная трасса с максимальной допустимой скоростью движения — 90 км/ч, сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера приговорили к 3 годам 5 месяцам колонии. Приговором Кировского районного суда бывший глава министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер осужден на 3 года 5 месяцев колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями.

Назначен новый заместитель министра здравоохранения Ростовской области. Этот пост занял 34-летний уроженец Беларуси Роман Банацкий. До этого онвозглавлял отдел инспектирования контрольного управления при губернаторе Ростовской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

На торги выставлены сельхозугодия бывшего депутата Заксобрания Кубани Игоря Крамаренко. В ходе банкротства Игоря Крамаренко, экс-депутата Заксобрания Краснодарского края и бывшего владельца ООО «Завод по изоляции труб», на торги выставлены принадлежащие должнику сельхозугодия в Тимашевском районе с начальной ценой 207 млн руб. Об этом сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Благоустройство территории перед Госфилармонией в Майкопе завершится летом 2023 года. Строители заменят инженерные коммуникации, оборудуют освещение и систему полива, разместят на площадке открытую сцену и белую перголу (навес) с качелями. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

В Ставрополе будет построен новый корпус инфекционной больницы за 4,6 млрд рублей. Новое здание вместимостью 510 мест планируют построить в течение трех лет, сообщает пресс-служба Думы Ставрополья.

АО «Ростовводоканал» сменит генерального директора. Совет директоров АО «Ростовводоканал» планирует принять решение об избрании нового генерального директора, прекратив полномочия Михаила Поркшеева, сообщил «Ъ-Юг» член совета директоров АО Герман Вишневский.

Завершено повторное рассмотрение дела о нападении краснодарского адвоката Михаила Беньяша на полицейских. Ленинский райсуд Краснодара приговорил Михаила Беньяша (признан иноагентом, до недавнего времени имел статус адвоката) к штрафу в сумме 30 тыс. руб. за насилие в отношении полицейских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Михаила Беньяша Фото: Архив Михаила Беньяша

Экс-вице-мэр Краснодара Кирилл Мавриди вышел из СИЗО под домашний арест. Краснодарский краевой суд (ККС) изменил меру пресечения бывшему вице-мэру краевого центра Кириллу Мавриди, который обвиняется в получении крупных взяток от строительных компаний, судебный акт опубликован на сайте ККС.