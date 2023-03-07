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В Ростове наградили заслуженных женщин области в преддверии 8 марта

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в канун Международного женского дня наградил заслуженных женщин региона: руководителей организаций, заслуженных работников, ветеранов труда, педагогов и общественных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Торжественное мероприятие прошло в Ростовском музыкальном театре 7 марта.

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В честь праздника женщины получили награды и поощрения. Среди отмеченных — двое военных медиков. По словам губернатора, в устойчивое социально-экономическое развитие Ростовской области в 2022 году внесла свою лепту каждая женщина региона.

«Нет такой сферы, такого дела, с которым бы вы не справились. Всё у вас получается: пахать, строить, шить, печь, ставить рекорды. И, восхищаясь вашими деловыми и профессиональными качествами, мы любим и ценим ваше умение создать теплую семейную атмосферу», — сказал губернатор Василий Голубев.

После церемонии награждения прошел праздничный концерт.

Анастасия Назарова

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