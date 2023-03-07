На торги выставлены сельхозугодия бывшего депутата Заксобрания Кубани Игоря Крамаренко

В ходе банкротства Игоря Крамаренко, экс-депутата Заксобрания Краснодарского края и бывшего владельца ООО «Завод по изоляции труб», на торги выставлены принадлежащие должнику сельхозугодия в Тимашевском районе с начальной ценой 207 млн руб. Об этом сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Игорь Крамаренко был признан банкротом в марте 2019 года, объем его задолженности составил 332 млн руб., крупнейшим кредитором являлось ПАО «Крайинвестбанк» (в настоящее время – банк РНКБ) с требованиями на 180 млн руб. Господин Крамаренко ранее входил в близкое окружение Александра Ткачева, в частности, в 2000 году, во время первых выборов главы края, на которых свою кандидатуру выдвинул господин Ткачев, господин Крамаренко был единственным альтернативным, а по сути «техническим» кандидатом. В 2012 году именно к Игорю Крамаренко перешли права на Тимашевский завод по изоляции труб, ранее принадлежавший Анастасии Краттли, племяннице тогдашнего губернатора. Игорь Крамаренко избирался депутатом Заксобрания края двух созывов (2009—2012 и 2012—2017 годы). В 2017 году против него было возбуждено уголовное дело о хищении субсидии, выделенной на развитие производства труб. Господину Крамаренко удалось доказать, что субсидия была получена законно, дело было прекращено.

Анна Перова, Краснодар