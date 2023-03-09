Благоустройство территории перед Госфилармонией в Майкопе завершится летом 2023 года

Создание зоны отдыха рядом с Государственной филармонией Адыгеи завершится летом текущего года, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

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В рамках благоустройства строители заменят инженерные коммуникации для здания филармонии, оборудуют уличное освещение и систему полива. Также в центре площади разместят открытую сцену и белую перголу (навес) с качелями по окружности. В обустройстве территории будет применяться декор с национальными мотивами и озеленение. Площадь новой общественной зоны составит 13 тыс. кв. м.

«Все работы должны быть завершены летом. Важно, чтобы новая зона отдыха стала еще одним местом притяжения майкопчан и гостей города», — написал глава Адыгеи.

Анастасия Назарова