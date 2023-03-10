В Ростовской области ужесточен порядок пересечения границы Донбасса

Глава Ростовской области Василий Голубев подписал указ о введении дополнительных мер на границе с ДНР и ЛНР, в которых действует военное положение, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что переход границы возможен только в определенных пунктах. Так, попасть в Донецкую Народную Республику и выехать из нее в Ростовскую область можно только через пункты пропуска в Мариновке, на станции Успенка («Авило-Федоровка») и в Ульяновском («Шрамко»). Также возможен переход через пункты «Матвеев Курган», «Весело-Вознесенка», через железнодорожный проезд пункт пропуска «Успенская».

На границе с Луганской Народной Республикой действуют пункты пропуска в Донецке, Гуково, Новошахтинске, Чертково, Александровке («Титовка»), Герасимовке («Можаевка»), Северном («Донецк») В Краснодарском («Донецк», «Нижний Швырев»), Верхней Герасимовке («Верхний Швырев»), в Поповке («Нижняя Ореховка»), В Новоборовцах («Алексеево-Тузловка»). Также для тех, кто участвует в восстановлении инфраструктуры Донбасса возможно пересечение границы через пункт пропуска «Волошино».

Проезд и переход через иные приграничные населенные пункты запрещен.

При пересечении границ обязательно предоставление удостоверяющих документов: паспорт гражданина РФ, ДНР или ЛНР, дипломатический или служебный паспорт, свидетельство о рождении (для подростков и детей младше 14-ти лет), удостоверение личности военнослужащего РФ или военный билет.

Анастасия Назарова