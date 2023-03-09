В Ставрополе будет построен новый корпус инфекционной больницы за 4,6 млрд рублей

В Ставрополе разработана проектная документация по строительству нового корпуса краевой инфекционной больницы. Стоимость работ по возведению объекта составит 4,6 млрд руб., сообщает пресс-служба Думы Ставрополья.

По данным властей региона, вместимость детского и взрослого отделений нового корпуса составит 510 мест. Реализация проекта подразумевает два этапа в течение трех лет. Для строительства планируется привлечь финансирование федерального центра.

«Лечебным корпусам больницы порядка 70 лет. Действующие здания технически устарели и не в полной мере соответствуют современным стандартам. Кроме того, суммарная вместимость взрослого и детского корпуса рассчитана на 230 мест. Учитывая изношенность и характеристики помещений, принято решение о строительстве нового корпуса», — цитирует пресс-служба парламента Ставрополья председателя думы Николая Великданя.

Анастасия Назарова