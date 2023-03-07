Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение о вымогательстве активов в пользу концерна «Покровский»

Верховный суд рассмотрит вопрос об определении подсудности уголовного дела в отношении ростовских адвокатов Владислава Бражникова, Генриха Хачатурова, Александра Войналовича, а также сотрудников агрокомпаний Александра Глазырина и Геннадия Родионова, сообщает Генпрокуратура РФ. Обвинительное заключение по делу об особо крупном вымогательстве и принуждении свидетелей к даче ложных показаний утверждено.

По данным Генпрокуратуры, в 2019 году бенефициары группы компаний концерн «Покровский» создали группу для вымогательства имущества сельскохозяйственных предприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. В ее состав вошли адвокаты Хачатуров, Войналович, Бражников, а также другие лица. Первый эпизод дела касается активов опытно-производственного хозяйства «Слава Кубани». Для захвата ее имущества стоимостью более 1 млрд руб., как считает следствие, злоумышленники организовали возбуждение уголовного дела против владелицы компании Натальи Стришней, бывшей жены «цапковского» Вячеслава Цеповяза. Используя подкуп и шантаж, утверждает обвинение, участники преступной группы склонили двух свидетелей к даче ложных показаний о якобы причастности Натальи Стришней к совершению преступлений.

Кроме того, в июле 2019 года участники организованной группы, угрожая убийством и незаконным привлечением к уголовной ответственности, вымогали у владельцев сельскохозяйственного ЗАО «СКВО» активы предприятия стоимостью более 2 млрд рублей. По версии следствия, адвокаты были исполнителями преступлений. Предполагаемые организаторы преступной группы скрылись и объявлены в международный розыск, сообщает Генпрокуратура РФ.

Анна Перова, Краснодар