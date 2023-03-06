На укус и цвет

Ленинский райсуд Краснодара приговорил Михаила Беньяша (признан иноагентом, до недавнего времени имел статус адвоката) к штрафу в сумме 30 тыс. руб. за насилие в отношении полицейских. Суд согласился с версией обвинения, согласно которой незадолго до митинга оппозиции в сентябре 2018 года адвокат Беньяш при задержании оказал сопротивление оперативникам, ударив одного и укусив за руку другого. Господин Беньяш настаивает на том, что полицейские сфабриковали уголовное дело. В 2019 году суд уже выносил адвокату приговор, но апелляционная инстанция отменила его из-за процессуальных нарушений. Михаил Беньяш намерен снова обжаловать приговор.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Михаила Беньяша Фото: Архив Михаила Беньяша

Судья Ленинского районного суда Краснодара Сергей Залесный огласил приговор гражданскому активисту Михаилу Беньяшу, который признан виновным в применении насилия в отношении сотрудников полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ), подсудимый приговорен к штрафу в сумме 30 тыс. руб. О приговоре «Ъ-Юг» рассказал сам Михаил Беньяш, который до 17 февраля этого года имел статус адвоката (совет Адвокатской палаты Краснодарского края запретил ему заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет из-за резких высказываний в адрес Минюста РФ).

Ранее «Ъ-Юг» неоднократно писал о том, что инцидент с участием Михаила Беньяша, а также оперативных сотрудников МВД Егора Долгова и Дмитрия Юрченко произошел в Краснодаре 9 сентября 2018 года незадолго до начала митинга оппозиции против пенсионной реформы (акция не была согласована властями). Михаил Беньяш направлялся к отделу МВД по Западному округу Краснодара, куда обычно доставляют задержанных во время протестных мероприятий, адвокат собирался осуществлять юридическую защиту участников акции. В этот момент дорогу ему перекрыл автомобиль, из которого выскочил человек в гражданской одежде. Впоследствии выяснилось, что это был оперативник Дмитрий Юрченко, который, по словам Михаила Беньяша, без объяснения причин начал заталкивать его в машину.

По версии полицейского, он представился, показал документы и попросил следовать за ним, но господин Беньяш оказал сопротивление.

В салоне машины произошла потасовка, в результате которой Дмитрий Юрченко и Егор Долгов получили ушибы, а у Долгова к тому же оказалась укушена рука.

В свою очередь, коллеги Михаила Беньяша, оказывавшие ему юридическую помощь, после доставления в райотдел зафиксировали у него многочисленные ссадины и синяки. Михаил Беньяш был арестован, в отношении него возбудили уголовное дело.

Расследование «дела об укусе полицейского», а также судебный процесс имели большой общественный резонанс, в поддержку Михаила Беньяша выступила Адвокатская палата Краснодарского края, его защиту осуществляли несколько десятков адвокатов из разных регионов России.

Михаил Беньяш настаивал на том, что оперативники Юрченко и Долгов избили его, а затем сфальсифицировали обвинение в нападении, чтобы уйти от ответственности.

11 октября 2019 года судья Ленинского райсуда Диана Беляк признала подсудимого виновным и назначила ему наказание в виде штрафа в сумме 30 тыс. руб. Однако 26 февраля 2021 года Краснодарский крайсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Апелляционная инстанция признала, что судья Беляк, которая в сентябре 2018 года избирала Михаилу Беньяшу меру пресечения, уже выразила свое отношение к обоснованности выдвинутого против него обвинения, поэтому не должна была принимать основное дело к производству.

С апреля 2022 года дело повторно рассматривал судья Сергей Залесный. «Я не совершал того, в чем меня обвиняют. Это ложь, а материалы уголовного дела сфальсифицированы. Все уголовное дело основано на слове потерпевших полицейских против моего слова. Все сведения о нападении основаны на их показаниях, которые противоречивы. Ни один свидетель не видел, как я бью потерпевших. Вещественные доказательства, в том числе медкарты полицейских, потеряны», — заявил в последнем слове Михаил Беньяш. Он намерен снова обжаловать приговор.

Анна Перова, Краснодар