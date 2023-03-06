АО «Ростовводоканал» сменит генерального директора

Совет директоров АО «Ростовводоканал» планирует принять решение об избрании нового генерального директора, сообщил «Ъ-Юг» член совета директоров АО Герман Вишневский. По его словам, полномочия действующего гендиректора предприятия Михаила Поркшеева будут прекращены. Герман Вишневский сказал, что кандидат на эту должность уже определен. Его имя господин Вишневский называть не стал. Новый руководитель может быть утвержден до конца марта.

Напомним, действующий генеральный директор АО «Ростовводоканал» Михаил Поркшеев с августа 2022 года находится /doc/5525772

под следствием. Его обвинили в превышении полномочий (ст. 201 УК РФ). По данным следствия, в конце 2021 года он якобы заключил неправомерный договор с ЧОП, что повлекло необоснованное расходование денежных средств. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Михаила Поркшеева, еще не завершено. По ходу следствия топ-менеджер признал свою вину и возместил ущерб (около 5 млн руб,), который он нанес «Ростовводоканалу».

Михаил Поркшеев был назначен генеральным директором АО «Ростовводоканал» в ноябре 2021 года в разгар корпоративного конфликта относительно контроля за управлением АО. Тогда бенефициар «Ростовводоканала» Станислав Светлицкий провел на эту должность «своего человека» Дмитрия Кубрака. Администрация Ростова, которая владеет 25% акций АО, выступила против, выдвинув Михаила Поркшеева. В итоге он занял должность после того, как в отношении Дмитрия Кубрака было возбуждено уголовное дело по обвинению в финансовых злоупотреблениях. /doc/5645421

АО «Водоканал Ростова-на-Дону» («Ростовводоканал») на 75% принадлежит компании «Евразийский», остальной долей в АО владеет администрация «Ростова». Герман Вишневский является генеральным директором «Евразийского».

Вадим Водолазов