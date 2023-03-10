На пост замминистра здравоохранения Ростовской области назначен Роман Банацкий

Заместителем министра здравоохранения Ростовской области стал Роман Банацкий, сообщает пресс-служба правительства региона.

Новому замминистра 34 года, он уроженец Беларуси. Завершил обучение в Ростовском государственном строительном университете в 2011 году. Также получил допобразование по направлениям «Успешный руководитель в системе государственного и муниципального управления», «Управление государственными и муниципальными закупками».

В прошлом году занял должность начальника отдела инспектирования контрольного управления при губернаторе Ростовской области. Приказ о назначении Романа Банацкого на новый пост подписан 7 марта.

Ранее на должность заместителя главы минздрава был также назначен Сергей Мясников.

Анастасия Назарова