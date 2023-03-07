Главные новости за 7 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В Сочи возбудили уголовное дело из-за гибели мужчины на концерте в КЗ «Фестивальный». Трагедия произошла еще в августе. По версии следствия, мужчина слишком близко подошел к сцене и упал в техническое углубление.

В мэрии Сочи заявили, что погибший нарушил правила поведения, покинул свое место и направился к сцене, пытаясь поставить ребенка на сцену прямо во время номера.

Генпрокуратура сообщила о передаче в суд материалов уголовного дела против бенефициаров концерна «Покровский», обвиняемых в вымогательстве 3 млрд руб. у представителей агробизнеса.

Бизнесмен Сергей Галицкий может стать одним из акционеров «Яндекса» после разделения компании и выделения отдельной российской структуры в ее составе.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесут в этом году в Москву из-за «определенных логистических особенностей».

Близкий к Минобороны Telegram-канал «Война с фейками» опроверг информацию о введении на территории Крыма комендантского часа и ограничении в республике продажи алкоголя.

В Белоруссии задержали жителя Крыма, которого подозревают в участии в атаке на транспортный борт А-50 на авиабазе «Мачулищи».

По решению городской антитеррористической комиссии улица Красная в Краснодаре пока останется проезжей по выходным и праздникам. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в мэрии.

Арбитражный суд Краснодарского края вновь отказал в удовлетворении требований регионального министерства природных ресурсов о взыскании с ЗАО «Фирма "Сочинеруд"» 1,2 млрд руб. за вред недрам Сочинского национального парка.

Правообладатель товарного знака «Адыгейская соль» обратился в Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) с иском о взыскании с конкурентов 5 млн руб. за незаконное использование географического названия.

Арбитражный суд Краснодарского края 22 марта начнет рассматривать дело о расторжении договора аренды земельного участка под ЖК Mantera Seaview Residence в Сириусе. Его строит компания, связанная с экс-губернатором Кубани Александром Ткачевым.

В бюджет Краснодара поступило 112 млн руб. от оплаты парковок в 2022 году. Это в 2,9 раза больше, чем годом ранее.

Читайте нас в Telegram