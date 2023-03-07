В 2023 году Ялтинский международный экономический форум планируют провести в Москве

В 2023 году власти Крыма планируют перенести Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в Москву из-за определенных логистических особенностей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что форум будет приурочен к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Эти регионы также примут участие в мероприятии. Новый формат ЯМЭФ публично представят до 1 апреля.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что провести форум предварительно планируют в конце сентября 2023 года. Мероприятие переносится с 2020 года из-за коронавируса и ограничения полетов.

Татьяна Ручкина

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