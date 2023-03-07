В Крыму опровергли фейк о введении комендантского часа и ограничении продажи алкоголя

Информацию о введении на территории Крыма комендантского часа и ограничении в республике продажи алкоголя назвали фейком. Об этом сообщил близкий к Минобороны РФ Telegram-канал «Война с фейками».

Ранее в украинских пабликах начали распространять информацию о том, что на территории Крыма якобы вводят комендантский час, ограничение на продажу алкоголя и контроль за распределением продуктов и предметов первой необходимости. На самом же деле меры по ограничению продажи алкоголя действуют только на территориях, где введено военное положение. К ним относятся ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Кроме того, контроль за распределением продуктов и предметов первой необходимости, а также введение графика подачи воды не вводились даже на территориях с военным положением. Глава Крыма Сергей Аксенов действительно имеет полномочия ввести комендантский час и установить ограничение на продажу алкоголя, но информация о принятии таких мер не появлялась в официальных источниках.

«Информация об ограничениях в Крыму является очередным вбросом украинской пропаганды, сделанным с целью посеять панику среди российского населения. Такие фейки появлялись уже не раз»,— отметили в Telegram-канале.

Татьяна Ручкина

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