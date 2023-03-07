Суд 22 марта рассмотрит дело о расторжении договора аренды земли под ЖК Mantera в Сириусе

Арбитражный суд Краснодарского края 22 марта начнет рассматривать дело о расторжении договора аренды земельного участка под ЖК Mantera Seaview Residence в Сириусе. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Ответчиками по делу являются ООО «Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"» (застройщик комплекса), АО «Сочи-Парк» (головная компания). Истец — заместитель генерального прокурора РФ (в интересах ФТ Сириус).

Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь спорного участка составляет 104,1 тыс. кв. м. Он расположен на Олимпийском проспекте. Вид разрешенного использования — гостиничное обслуживание.

Истец просит суд признать ничтожной сделку по аренде земельного участка, оформленную распоряжением МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее.

«Применить последствия недействительности ничтожной сделки — погасить регистрационную запись в ЕГРН об обременении земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:7931 правом аренды ООО "Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс" и ипотекой в пользу Банка ВТБ, Банка ДОМ.РФ, Росбанка и госкорпорации «ВЭБ.РФ»,— говорится в судебном акте.

По ходатайству истца суд ранее принял обеспечительные меры, запретив Росреестру совершать любые регистрационные действия в отношении спорной земли, а также осуществлять регистрацию прав в отношении объектов недвижимости, расположенных на земельном участке.

По данным Knight Frank Russia, летом 2022 года ЖК Mantera Seaview Residence являлся самым дорогим проектом за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Средняя цена апартаментов в нем составляет 342,6 млн руб. В комплексе строится объект deluxe-класса с панорамной террасой, стоимость которого составляет 6,5 млн руб. за 1 кв. м.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"» зарегистрировано в пгт. Сириус в 2019 году, занимается деятельностью в области инженерных изысканий, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. Гендиректором является бывший вице-губернатор Кубани и руководитель НАО «Красная Поляна» Александр Саурин. АО «Сочи-Парк» владеет ООО «СЗ "Сочи-Парк пять плюс"» через ООО «Сочи-парк курорт». По информации СПАРКа, конечным бенефициаром компании через ряд компаний является владеющий рядом других компаний Александр Скок, которого СМИ называют партнером бывшего главы Кубани, экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Наталья Решетняк

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