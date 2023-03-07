Производитель «Адыгейской соли» намерен засудить конкурентов из-за бренда

Правообладатель товарного знака «Адыгейская соль» обратился в Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) с иском о взыскании с конкурентов 5 млн руб. за незаконное использование географического названия. Соответствующее определение суда размещено в картотеке арбитражных дел.

Ответчиками по делу выступают предприниматель Антон Хомченко и ООО «Промагропак».

Согласно материалам дела, истец — предприниматель Аслан Хуажев — подал заявление еще зимой. Однако АСКК оставил его без движения, потребовав обосновать сумму компенсации. В марте 2023 года истец приложил соответствующие документы, исковое заявление принято к производству. Следующее заседание состоится 4 апреля 2023 года.

По данным регионального УФАС, бизнесмен Аслан Хуажев является правообладателем товарного знака «Адыгейская соль» на протяжении 20 лет. Продукцию под этой маркой он реализовывал через сеть «Магнит». Однако в 2018 году ритейлер стал продавать «Адыгейскую соль» производства ООО «ТД-холдинг» (дочерняя компания АО «Тандер», операционная «дочка» «Магнита»). В результате господин Хуажев подал в управление ФАС по Краснодарскому краю заявление о признаках недобросовестной конкуренции со стороны ООО «ТД-холдинг».

По итогам рассмотрения заявления антимонопольная служба в октябре 2019 года признала действия ООО «ТД-Холдинг» по производству товара в схожей с заявителем упаковке нарушением закона «О защите конкуренции» и выдала предписание о его прекращении. Компания, не согласившись с таким решением, обжаловала его в Арбитражном суде Краснодарского края. В мае 2020 года суд подтвердил наличие недобросовестной конкуренции в действиях ООО «ТД-Холдинг». В то же время апелляционная инстанция в сентябре 2020 года сочла выводы УФАС и суда первой инстанции необоснованными.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ИП Хуажев Аслан Закиреевич зарегистрирован в 2016 году в Адыгее. ООО «Промагропарк» — в 2005 году в Краснодаре. Директором компании указан Александр Карандин. Основная отрасль — деятельность по упаковке материалов. Уставный капитал 32,4 тыс. руб. Прибыль ООО «Промагропак» за 2020 год составила 1,6 млн руб.

Олег Исаев

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