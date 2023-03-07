Бенефициаров концерна «Покровский» будут судить за вымогательство 3 млрд рублей у аграриев

Материалы уголовного дела, возбужденного по фактам вымогательства у представителей агробизнеса Кубани 3 млрд руб., ложных показаний, запугивания свидетелей и шантажа передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным следствия, в 2019 году бенефициары ГК «Покровский» создали организованную группу для получения имущества сельхозпредприятий Ростовской области и Краснодарского края. В ее состав, по данным ведомства, вошли адвокаты Генрих Хачатуров, Александр Войналович, Владислав Бражников, Александр Глазырин, Геннадий Родионов и другие лица.

Члены группировки организовали незаконное уголовное преследование владелицы хозяйства «Слава Кубани» по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) и ее дальнейшее заключение под стражу.

Соучастники потребовали от главы компании передачи 100% доли в уставном капитале предприятия и 150 млн руб. Стоимость имущества компании оценивается в 1 млрд руб.

«При этом они, используя подкуп и шантаж, склонили двух свидетелей к даче ложных показаний о причастности потерпевшей к вымогательству»,— говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в Генпрокуратуре, совладельцу «Славы Кубани» угрожали насилием, требовали выплаты 150 млн руб. и передачи прав на управление компанией.

Сотрудники правоохранительных органов выявили факт вымогательства членами группировки активов АО «СКВО», стоимость которых оценивается в 2 млрд руб.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163, ч. 4 ст. 309 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере, принуждение двух свидетелей к даче ложных показаний, шантаж). В ведомстве отметили, что несколько фигурантов дела скрылись от следствия. Они объявлены в международный розыск. Материалы уголовного дела рассмотрит Верховный суд РФ.

Анастасия Донскова

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