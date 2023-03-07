Сергей Галицкий может стать одним из акционеров «Яндекса»

Сергея Галицкого назвали в качестве одного из возможных претендентов на покупку акций «Яндекса». Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В настоящее время в Yandex N.V. идут обсуждения о возможном выделении российского бизнеса компании в отдельную юридическую структуру. По данным издания, одним из вариантов реорганизации работы компании в РФ может стать продажа 51% акций инвесторам за $4 млрд. Среди потенциальных покупателей эксперты выделили 20 бизнесменов, среди которых основатель компании «Магнит» Сергей Галицкий, бывший основной владелец золотопромышленной компании «Полюс» Сулейман Керимов, совладелец производителя минеральных удобрений «Акрон» Вячеслав Кантор и другие крупные предприниматели.

Согласно представленному варианту, Yandex N.V. получит лицензии на развитие четырех проектов за границей: беспилотников, облачных технологий, «Яндекс.Практикума» и «Толока». В компании сведения о возможной реорганизации бизнеса в России не прокомментировали.

Анастасия Донскова

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