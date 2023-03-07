Власти Краснодара пока не планируют открывать для пешеходов улицу Красную

По решению городской антитеррористической комиссии улица Красная в Краснодаре пока останется проезжей по выходным и праздникам. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

«Таким образом, для обеспечения безопасности жителей и гостей города участок ул. Красной от ул. Длинной до Пушкинской площади на сегодняшний день открыт для проезда автомобилей без каких-либо ограничений»,— сообщили в администрации города.

18 марта 2022 года стало известно, что в Краснодаре после снятия коронавирусных ограничений улицу Красную начнут снова перекрывать по выходным для пешеходов. Однако уже ровно через неделю антитеррористическая комиссия Краснодара снова закрыла улицу «в профилактических целях и для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта». В мае на обращение общественника Виталия Черкасова мэрия ответила, что главная улица Краснодара останется закрытой для пешеходов из-за близости города к границам ведения спецоперации, а также притока беженцев из Украины, ЛНР и ДНР.

Татьяна Ручкина

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