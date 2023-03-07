В Белоруссии задержали жителя Крыма по подозрению в участии в атаке на самолет А-50

В Белоруссии задержали жителя Крыма, которого подозревают в участии в атаке на транспортный борт А-50 на авиабазе «Мачулищи». Об этом сообщает Telegram-канал Белорусского телеграфного агентства.

Задержанный является IT-специалистом, уроженцем Кривого Рога (Украина), который последние несколько лет проживает в Крыму.

«Был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Готовился к совершению террористических актов»,— цитирует канал заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее стало известно, что самолет А-50, участвовавший в совместных российско-белорусских учениях, получил повреждения в результате атаки беспилотников. По заявлению белорусских властей, к теракту причастны спецслужбы Украины и США.

Анастасия Донскова

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