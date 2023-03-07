В мэрии Сочи рассказали подробности гибели мужчины на концерте в КЗ «Фестивальный»

Погибший во время концерта в КЗ «Фестивальный» 41-летний мужчина нарушил правила поведения, покинул свое место и направился к сцене, пытаясь поставить ребенка на сцену прямо во время номера. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в администрации Сочи.

«Зритель оступился и упал на лестнице, которая является пожарным проходом из гримерных комнат и по технике безопасности всегда должна быть открыта. Концерт был остановлен, первую помощь пострадавшему сразу начали оказывать сотрудники концертного зала и полиции», – говорится в сообщении.

Через 15 минут, по данным мэрии, прибыла скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали, однако спустя какое-то время он скончался.

По факту произошедшего в концертном зале была проведена проверка правоохранительными органами. Комиссия пришла к выводу, что администрация концертной площадки действовала строго в своих полномочиях, а виновник инцидента - сам зритель, который нарушил требование безопасности.

Вместе с тем следственные органы возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Олег Исаев

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