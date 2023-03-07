В Китае считают, что конфликт России и Украины подошел к критическому моменту

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что конфликт России и Украины подошел к критическому моменту. По его мнению, стороны должны начать мирные переговоры как можно скорее.

«Украинский кризис подошел к критическому моменту. Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится, ситуация выйдет из-под контроля»,— сказал Цинь Ган на ежегодной пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, сейчас стороны должны соблюдать «спокойствие, разумность и диалог». «Необходимо уважать все законные озабоченности соответствующих сторон в сфере безопасности, таким образом достигать долгосрочной безопасности в Европе»,— добавил он.

В годовщину ввода российских войск на Украину 24 февраля Китай представил свой мирный план по урегулированию конфликта. В Госдепартаменте США к документу отнеслись скептически, на Украине его не сочли «действительно мирной инициативой». Канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что в этом плане не хватает пункта о выводе российских войск. План поддержали в России и Венгрии.

О мирном плане Китая — в материале «Ъ» «США не разобрали китайскую грамоту».

Олеся Павленко