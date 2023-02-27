Песков: Кремль с большим вниманием относится к китайскому плану урегулирования на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с большим вниманием относятся к плану действий, предложенному Китаем для урегулирования ситуации на Украине. При этом он отметил, что в настоящий момент в Кремле не видят предпосылок для мирных переговоров и планируют двигаться в сторону достижения целей военной операции.

«Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей»,— сказал Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что детали китайского плана должны быть тщательно проанализированы с учетом интересов разных сторон.

При этом пресс-секретарь заявил, что власти России сейчас не видят никаких предпосылок для «выхода всей этой истории в мирное русло». «Пока специальная военная операция продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены»,— заключил Дмитрий Песков.

24 февраля КНР обнародовала план по урегулированию конфликта на Украине. В нем перечислены 12 пунктов, среди которых отказ от «менталитета холодной войны», уважение суверенитета, прекращение огня и начало мирных переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложенный Китаем набор тезисов не является мирным планом. Предложения Китая по ситуации на Украине раскритиковали также в США и Евросоюзе.

Подробнее о международной реакции на план Пекина — в материале «Ъ» «США не разобрали китайскую грамоту».

Эрдни Кагалтынов