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В Челябинской области пресекли ввоз 17 тонн насвая из Казахстана

Сотрудники Челябинской таможни пресекли незаконный ввоз 17 т насвая из Казахстана под видом сельскохозяйственной и табачной продукции. Партию вывезли из России, сообщают в ведомстве.

Фуру с товаром остановили возле пункта пропуска Бугристое (Троицкий район). В прицепе большегруза обнаружили 500 мешков с зеленым порошком, где по документам находились древесная зола и табачное сырье. Экспертиза выявила, что в мешках расфасован некурительный табак насвай, стоимость которого на «черном» рынке оценивается в 25,5 млн руб. Получатель товара рассказал таможенникам, что заказывал удобрения для садовых растений.

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