Главные новости Юга России. Коротко

Владимир Путин отменил поездку на Ставрополье из-за вторжения украинских диверсантов в Брянскую область. Запланированное мероприятие, приуроченное к началу Года педагога и наставника, президент провел в режиме онлайн, сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: http://kremlin.ru / Фото: http://kremlin.ru /

«Роствертол» вошел в санкционный список Японии. Правительство Японии введет санкции против донского авиастроительного завода «Роствертол». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте министерства иностранных дел Японии.

Украина ввела санкции против донских чиновников. В санкционный список попали два десятка госслужащих Ростовской области. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Документ опубликован на сайте офиса главы Украины. В ноябре прошлого года в санкционный список Великобритании был включен губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Вступил в должность новый председатель Юго-Западного Сбербанка. С 1 марта Анатолий Песенников приступил к работе в качестве председателя Юго-Западного подразделения Сбербанка, сообщает пресс-служба банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В Ростове определили новые территории для комплексного развития. Пять участков обладают градостроительным потенциалом 375,2 тыс. кв. м. жилья, сообщил и.о. министра строительства региона Сергей Вифлянцев в ходе заседания совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области.

Проект донского овцекомплекса за 1,5 млрд рублей войдет в губернаторскую сотню. ГАП «Ресурс» построит вторую очередь овцекомплекса «Беляев» на 4 тыс. голов в Морозовском районе к 2024 году, сообщается на сайте правительства региона.

Экс-глава ростовского филиала РСХБ Игорь Пятигорец осужден за мошенничество. Усть-Донецкий районный суд Ростовской области приговорил бывшего главу донского филиала АО «Россельхозбанк» Игоря Пятигорца к 8,5 годам колонии общего режима за хищение средств банка в размере 171 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В Кисловодске к 2027 году будет построен новый жилой комплекс за 4,6 млрд рублей. ООО «Замковая» возведет 1,1 тыс. кв. м. жилых площадей, а также фитнес-центр с бассейном и благоустроит набережную реки Аликоновки, сообщает пресс-служба миниэкономразвития Ставропольского края.

Правительство РФ утвердило план строительства терминала по перевалке аммиака в порту Тамань. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал план мероприятий по возведению перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений в Тамани, который ПАО «Тольяттиазот» строит с 2003 года. Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Назначен новый заместитель министра здравоохранения Ростовской области. Бывший глава управления здравоохранения Ростова-на-Дону Сергей Мясников занял пост заместителя министра здравоохранения региона, сообщает пресс-служба правительства Дона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Минобороны РФ сообщило об атаке дронов на Кубань и в Адыгею. В ночь на 28 февраля вооруженные силы Украины попытались применить беспилотные летательные аппараты для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея, сообщило Министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В отношении врио главы Тацинского отдела МВД возбуждено уголовное дело о подлоге. Временно исполняющий обязанности главы Тацинского районного отдела МВД в декабре 2022 года поручил уволить задним числом умершего участкового, сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области. По данным сайта ГУ МВД региона, речь идет о подполковнике полиции Рафике Махсудове.