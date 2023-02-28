Украина ввела санкции против 20 донских чиновников

Два десятка госслужащих из Ростовской области стали участниками санкционных списков, которым воспрещен въезд на территорию Украины. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Документ опубликован на сайте офиса главы Украины.

Под санкции попали заместители губернатора Ростовской области: Виктор Гончаров, Владимир Окунев, Игорь Сорокин, Михаил Корнеев, Вадим Артемов и Артем Хохлов. Также в списки вошли руководители министерств донского правительства и региональных подразделений федеральных ведомств. Под санкции также из-за «похищения украинских детей» попала уполномоченная по правам детей в Ростовской области Ирина Черкасова.

В качестве мер ограничения для госслужащих действует запрет на посещение Украины, получение интеллектуальных прав, вывод капитала и др.

Напомним, в ноябре прошлого года в санкционный список Великобритании попал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Анастасия Назарова