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Владимир Путин отменил поездку на Ставрополье из-за вторжения украинских диверсантов в Брянскую область

Президент Владимир Путин отказался от поездки в Ставропольский край из-за действий украинских диверсантов в Брянской области, сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Мероприятие приуроченное к началу Года педагога и наставника президент проведет в режиме онлайн.

Как сообщает ФСБ, в Климовском районе Брянской области правоохранители проводят мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов.

Напомним, глава государства запланировал визит в образовательный центр «Машук» в Ставропольском крае 2 марта.

Анастасия Назарова

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