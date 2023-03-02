В Кисловодске к 2027 году будет построен новый жилой комплекс за 4,6 млрд рублей

ООО «Замковая» инвестирует 4,6 млрд руб. в строительство нового жилого комплекса в Кисловодске, сообщает пресс-служба Миниэкономразвития Ставропольского края.

В течение четырех лет компания построит 17 жилых домов, а также фитнес-центр с бассейном. Планируется ввести в эксплуатацию 1,1 тыс. квартир, площадь которых составит более 88,5 тыс. кв. м. Площадь коммерческих помещений порядка составит 11,8 тыс. кв. м. Также будет создан паркинг на 300 мест. На придомовой территории будут оборудованы шесть детских и три спортивные площадки, пешеходные дорожки, и прогулочные зоны. Инвестор также благоустроит набережную реки Аликоновки.

Проект обеспечит региону 400 новых рабочих мест в период строительства и 320 рабочих мест на этапе эксплуатации объектов.

В собственность края строительная компания передаст 5% общей жилой площади. Квартиры будут использованы для реализации социальных программ. Участок для реализации проекта предоставлен инвестору без проведения торгов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Замковая» учреждена в Ессентуках в 2022 году. Предприятие специализируется на строительстве жилых и нежилых помещений. Директором и единственным владельцем является Василий Чубик.

Анастасия Назарова