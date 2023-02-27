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В отношении врио главы Тацинского отдела МВД возбуждено уголовное дело о подлоге

Временно исполняющий обязанности главы Тацинского районного отдела МВД стал фигурантом уголовного дела о служебном подлоге, сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области. По данным сайта ГУ МВД региона, речь идет о подполковнике полиции Рафике Махсудове.

Согласно данным правоохранителей, врио начальника отдела в декабре 2022 года поручил уволить задним числом умершего участкового уполномоченного Александра Авдиенко. Причиной действий подполковника стало опасение критики со стороны руководства министерства и возможность дисциплинарной ответственности. Из-за издания приказа об увольнении родственники умершего не смогли получить страховые выплаты в размере более 2 млн руб.

В отношении врио начальника ОМВД России по Тацинскому району, а также иных причастных Белокалитвинским МСО СУ СК России по Ростовской области возбуждено 2 уголовных дела по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Как уточнили в УФСБ «Ъ-Юг», в данный момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

«Обвиняемый и двое причастных сотрудников уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Анастасия Назарова

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